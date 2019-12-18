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«Потерявшегося» Хорошавина нашли в Сахалинском СИЗО

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет колонии, 17 декабря доставили в СИЗО Южно-Сахалинска. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону сообщает «РИА Новости».

«Во вторник Хорошавина привезли из Хабаровска. Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска», — заявили в ведомстве.

Ранее родственники и адвокаты экс-губернатора заявили, что не могут найти его в течение в месяца. Так, один из защитников Евгений Балабас рассказал, что 18 ноября Хорошавина увезли из СИЗО Южно-Сахалинска и с тех пор он не может выйти на связь с подзащитным.

Хорошавин был осужден 9 февраля 2018 года. Его признали виновным в восьми эпизодах взяток на общую сумму 522 млн рублей. Обвинительный приговор также вынесли в отношении его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова. Их отправили отбывать срок в колониях Хабаровского края в мае этого года.

Представители Хорошавина подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. 9 апреля суд Сахалинской области отказал в апелляции.

Экс-губернатора задержали в марте 2015 года. Следствие по уголовному делу продолжалось в течение двух лет. Суд начался в марте 2017 года.

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