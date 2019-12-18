Классика жанра: ФХР и СКА планируют заработать до 75 млн на двух играх

В Санкт-Петербурге во второй раз проходят игры хоккейной «Зимней классики», которые собрали почти 70 тыс. болельщиков на футбольном стадионе «Зенита». В прошлом году выручка от двух матчей с участием сборной России и ведущих клубов страны СКА–ЦСКА составила 70 млн рублей. В нынешнем организаторы рассчитывают заработать около 75 млн. Ожидаются рекордные продажи билетов и атрибутики, сообщил «Известиям» источник в СКА.

На выручку

Первый матч «Зимней классики»-2019 прошел в рамках Кубка Первого канала — Россия сыграла с Финляндией (2:0). На матче собралось 67,9 тыс. болельщиков — билеты на игру распродали полностью. Также был установлен рекорд сезона в стране по посещаемости во всех видах спорта.

На матче СКА–ЦСКА, который пройдет 19 декабря, также ожидается аншлаг. Билетов почти не осталось в продаже.

— На игре СКА–ЦСКА ожидается около 65–67 тыс. зрителей, — пояснил источник в хоккейном клубе СКА. — В продаже осталось всего 2,5 тыс. билетов. По прогнозам организаторов (ФХР и СКА. — «Известия»), выручка от проведения двух матчей в рамках «Зимней классики» составит 70–75 млн рублей.

Фото: Пресс-служба ХК СКА

В прошлом году доход организаторов составил около 70 млн рублей, хотя посещаемость была даже выше. На матч Россия–Финляндия в рамках «Зимней классики»-2018 собралось 71,2 тыс. зрителей. Это стало рекордом всех времен в отечественном хоккее. Предыдущий максимум составил 55 тыс. человек. Он был установлен в марте 1957 года, когда сборная СССР сыграла вничью со шведами (4:4) на Центральном стадионе имени Ленина в Москве в рамках чемпионата мира по хоккею.

В сумме в прошлом году на двух матчах на Крестовском острове побывало 139,2 тыс. болельщиков. Армейское дерби побило рекорд по клубным матчам в Европе (67,8 тыс.), а «Русская классика» стала обладателем престижной премии Sport Leaders Awards как лучший спортивный проект года.

— Тот факт, что уже второй год подряд на оба матча на футбольном стадионе мы продаем все билеты, говорит о том, как популярен хоккей в нашей стране, — отметил в беседе с «Известиями» Роман Ротенберг. — Он вполне может поспорить с футболом и даже с гастролями самых популярных музыкантов мира. Большая благодарность организаторам и всем болельщикам, которые пришли на матч. Мы отработали для зрителей, и сейчас важно, чтобы таких мероприятий было как можно больше. Атмосфера была позитивной. Думаю, дети, которые присутствовали на игре Россия–Финляндия, будут заниматься хоккеем и мечтать сыграть на футбольном стадионе.

Матч посетило более 1 тыс. детей из разных социальных учреждений — это ребята, имеющие проблемы со здоровьем и социальной адаптацией, дети из многодетных семей.

Модно, молодежно

Санкт-Петербург уже давно уже стал хоккейным городом. Да и соседка Финляндия под боком, оттуда можно приехать в Северную столицу даже на маршрутке. Что и сделали многие болельщики финнов. Причем интересен им был не только хоккей, но и мероприятия, предваряющие «Зимнюю классику».

На игре Россия–Финляндия зрителей ждали поэтический баттл, фотозона с живыми полотнами, детская зона с героями известных мультфильмов, выставка «Олимпийские победы России», конкурсы, подарки, аквагрим... А перед началом матча болельщикам показали анимационный ролик с великими олимпийскими победами сборных СССР и России — от Кортины-д’Ампеццо-1956 до Пхенчхана-2018.

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Красочным вышло и представление нашей команды. При объявлении состава сборной России называли не просто фамилию игрока, но и его родной город. Игорь Ожиганов — Красногорск, Павел Карнаухов — Минск, Владимир Ткачев — Днепропетровск… В паузах, чтобы зрители не заскучали, работала не только традиционная Kiss Cam («Камера поцелуев»), но и Dance Cam — когда зритель попадал на большое табло, то по условиям конкурса начинал зажигательно танцевать.

В прошлом году с концертами выступали «Мумий Тролль» и Григорий Лепс. В этом — проект Zivert, а 19 декабря ождиается Artik & Asti. С их помощью организаторы хотят привлечь молодежную аудиторию. На матче СКА–ЦСКА ожидается еще и выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая в конце прошлой недели заявила о паузе в карьере.