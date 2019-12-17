В Сеуле заявили о приоритете денуклеаризации над санкциями против КНДР

В министерстве иностранных дел Южной Кореи считают, что достижение прогресса в ядерном разоружении на Корейском полуострове — первостепенная задача. Затем стороны могут обсудить сохранение санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Южной Кореи во вторник, 17 декабря.

«Сейчас важнее всего — добиться практического прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова и установлении прочного мира путем возобновления переговоров между США и КНДР», — заявил пресс-секретарь МИД Южной Кореи Ким Ин Чхоль.

Он отметил, что Сеул тесно взаимодействует с ключевыми странами Совета Безопасности ООН по решению данного вопроса и тщательно наблюдает за происходящей ситуацией.

Ранее в этот же день в Сеуле предупредили о возможном разрыве диалога между КНДР и США. Северокорейский лидер может объявить об этом уже в своей новогодней поздравительной речи.

16 декабря Россия и Китай призвали к демилитаризации Корейского полуострова. Речь идет в том числе о заключении соглашений между военными ведомствами и принятии формальной декларации или мирного договора об окончании Корейской войны.

14 декабря в КНДР заявили о необходимости защищаться от ядерной угрозы США. 12 декабря в США сообщили о готовности проявить гибкость в переговорах с КНДР. Однако в таком случае, по мнению американских властей, Пхеньян должен избегать провокаций.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялся в Сингапуре. Тогда стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого главы государств встречались еще несколько раз, добиться успеха в переговорах они так и не смогли.