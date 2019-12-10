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Лавров заявил о необходимости возобновления диалога между США и КНДР

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Россия выступает за возобновление прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с главой Госдепа США Майком Помпео.

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«Ключевую роль (в корейском урегулировании. — Ред.) играет прямой диалог между США и Пхеньяном. Мы выступаем за его возобновление. И уверены, что диалог может принести результат, исключительно если он будет развиваться на основе встречных шагов», — приводит слова Лаврова «РИА Новости» во вторник, 10 декабря.

Лавров подчеркнул, что нельзя требовать от Северной Кореи «сделать всё и сразу» и лишь потом ослаблять санкции. Необходимо учитывать гуманитарную ситуацию в стране. Он отметил, что даже те товары, на которые не наложены санкции, тяжело доставлять в Северную Корею из-за страха транспортных компаний. По словам Лаврова, они «боятся» наказания за ведение бизнеса в КНДР.

Лавров прилетел в Вашингтон ранее во вторник. Перед встречей с американским лидером, запланированной на этот день, у Лаврова прошла беседа с госсекретарем США Майком Помпео.

7 декабря появились сообщения о том, что Помпео планирует обсудить с Лавровым российско-американские отношения, контроль над вооружениями, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

Российский министр иностранных дел посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Тогда он встретился с американским президентом Дональдом Трампом и на тот момент госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

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