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Белый дом заявил о важности встречи Трампа и Лаврова

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Фото: TASS/Zuma
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Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым имеет ключевое значение для благосостояния США, заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли в интервью телеканалу Fox.

«Такого рода беседа исключительно важна для благосостояния Америки. Президент в своей кампании говорил об улучшении отношений с Россией», — сказал Гидли во вторник, 10 декабря.

По его словам, ожидается, что во время встречи Трамп и Лавров обсудят вопрос контроля над вооружениями, обеспечение безопасности в ходе выборов, а также национальную безопасность, отмечает Reuters.

Лавров прилетел в Вашингтон ранее во вторник. Перед встречей с американским лидером, запланированной на этот день, у Лаврова также состоится беседа с госсекретарем США Майком Помпео.

7 декабря появились сообщения о том, что Помпео планирует обсудить с Лавровым российско-американские отношения, контроль над вооружениями, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

Российский министр иностранных дел посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Тогда он встретился с американскими президентом Дональдом Трампом и на тот момент госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

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