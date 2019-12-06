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Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о визите Лаврова в США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о рабочей поездке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ответ о подготовке данного визита должны дать в МИД РФ. Об этом Песков рассказал журналистам в пятницу, 5 декабря.

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«Это надо Марии (Захаровой, официальному представителю МИД РФ. — Ред.), моей коллеге, задавать вопрос», — отметил Песков.

Накануне, 5 декабря, в МИДе уже рассказали о возможной поездке Лаврова в Вашингтон. По данным министерства, сейчас этот визит прорабатывается. По предварительной информации, он может состояться 10 декабря.

3 декабря Госдеп анонсировал переговоры между России и США по стратегической стабильности.

23 ноября Лавров встречался с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном в японском городе Нагое, где прошло совещание глав дипломатических ведомств стран G20. Стороны обсудили пути решения накопившихся проблем между странами.

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