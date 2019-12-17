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Тренер сборной Чехии рассказал о реакции команды на ошибку с гимном в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига рассказал, что его команда адекватно восприняла накладку с национальным гимном на Кубке Первого канала в Москве. В воскресенье, 15 декабря, перед игрой его команды со Швецией организаторы вместо чешского включили гимн Казахстана.

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«Нет, игроков это не сбило. Они молодые, и нормально всё восприняли. Про «Пражскую весну» они вообще ничего не знают. Просто посмеялись и спросили, что за гимн играл вместо чешского. Хорошо, что наши болельщики спели мелодию настоящего. Всех ребят это дополнительно настроило на игру», — сказал Ржига в интервью изданию «Спорт-Экспресс» во вторник, 17 декабря.

Специалист также объяснил свои слова об ошибке организаторов, произнесенные после встречи со шведами, которую его команда проиграла со счетом 1:3. Тогда он заявил, что на таком уровне подобные вещи — такие, как ошибка с гимном — недопустимы.

«Такие случаи не редкость. Мы каждый год играем в Москве, но на таком турнире такого не должны допускать. Надо перепроверять всё перед началом. Этот случай могут расценивать по-разному, но с политикой это никак не связано. Мы посмеялись, но было немного стыдно и жалко, что не прозвучал наш гимн. Для нас дело чести — услышать чешский гимн перед игрой в Москве. Другого подтекста в этом нет, ни исторического, ни политического», — пояснил Ржига.

Кубок Первого канала прошел с 12 по 15 декабря. Четыре из шести матчей состоялись в Москве. В четверг, 12 декабря, Чехия приняла Финляндию в Пльзени, а в воскресенье Россия сыграла с финнами в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Зенита».

Победу на Кубке Первого канала – 2019 одержала Швеция (6 очков), Россия заняла второе место (5), третьей стала Финляндия (4), а Чехия — четвертой (3).

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