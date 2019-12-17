РКН выявил зарубежный сайт с данными миллиона россиян и жителей Казахстана

Специалисты управления Роскомнадзора по Курганской области в ходе рассмотрения обращения гражданина установили зарубежный интернет-ресурс, хранящий за пределами РФ персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана. Об этом 17 декабря сказано на сайте ведомства.

«Под запрет попал сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции», — уточнили специалисты.

В базе сайта собраны персональные данные миллиона граждан России. Там в алфавитном порядке собраны фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны россиян.

Управление Роскомнадзора обратилось в суд с иском по защите прав субъекта персональных данных. Суд исковое заявление удовлетворил.

В настоящее время сайт nomerekaterinburga.com внесен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, в дальнейшем доступ к нему будет ограничен.

В начале декабря Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock из-за контента, оскорбляющего государственные символы России. Спустя пару дней один из крупнейших в мире фотобанков удалил признанную запрещенной Генпрокуратурой РФ и Роспотребнадзором информацию.