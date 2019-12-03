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Роскомнадзор объяснил блокировку страниц Shutterstock

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Фото: TASS/Zuma
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Роскомнадзор заблокировал некоторые страницы фотобанка Shutterstock из-за контента, оскорбляющего государственные символы России. Об этом 3 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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«Отдельные страницы Shutterstock внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов) и Роспотребнадзора (способы самоубийства). Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещенная информация не удалена», — приводит агентство слова из сообщения.

Ранее из реестра запрещенной информации стало известно о блокировке ряда страниц Shutterstock.

Отмечалось, что указанные страницы были заблокированы за «запрещенную в России информацию», в том числе за детскую порнографию, данные о способах суицида и способах приготовления наркотиков.

Доступ к одной из страниц сайта был ограничен решением Генпрокуратуры от 13 ноября. При этом соответствующее ходатайство 7 октября подавал Роспотребнадзор, пишет РЕН ТВ.

Однако сообщается, что некоторые интернет-провайдеры блокируют доступ ко всему фотобанку из-за того, что Shutterstock использует шифрованный протокол, который не позволяет блокировать доступ к отдельным страницам.

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