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Роскомнадзор заявил об изъятии почти 55 тыс. нелегальных SIM-карт

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Фото: Depositphotos
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Роскомнадзор и МВД России за 11 месяцев 2019 года изъяли более 54 тыс. незаконно распространявшихся SIM-карт. При этом почти половина изъятых карт (23 498 штук) принадлежали компании «Вымпелком», 12 тыс. — «МТС», 11,8 тыс. — «МегаФон», 4,8 тыс. — «Т2 Мобайл» и еще 1,7 тыс. — другим операторам. Об этом говорится в пресс-релизе Роскомнадзора, поступившем в распоряжение «Известий» в понедельник, 9 декабря.

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Ведомства провели 1981 совместную операцию по пресечению нелегальной торговли SIM-картами и составили 912 протоколов об административных нарушениях. Преимущественно нарушителей наказывали за продажу карт без заключения договора с покупателями, а также за оказание услуг оператора, будучи неуполномоченным лицом.

Для сравнения: за 2018 год, по данным Роскомнадзора, было изъято более 77,3 тыс. незаконно продававшихся карт.

В ведомстве напомнили, что приобретение SIM-карт без заключения договора на оказание услуг связи установленным порядком может привести к негативным последствиям. В том числе пользователь не сможет предъявить претензии к оператору связи и потребовать компенсацию за оказание услуг связи ненадлежащего качества.

«Также возрастает вероятность потерять денежные средства (в том числе и с банковского счета) при совершении с абонентским номером мошеннических действий», — добавляется в тексте.

В сентябре Роскомнадзор и МВД изъяли 4,8 тыс. нелегально продававшихся SIM-карт в ходе совместных рейдов.

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