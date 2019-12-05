Фотобанк Shutterstock удалил запрещенную в России информацию
Один из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock удалил признанную запрещенной Генпрокуратурой РФ и Роспотребнадзором информацию. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
«Роскомнадзор исключил страницы Shutterstock из соответствующего реестра, после того как сервис исполнил требования об удалении запрещенной информации», — сказал он «Интерфаксу».
О том, осталась ли запрещенная в России информация доступной в фотобанке для пользователей в других странах, пока неизвестно.
3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц фотобанка из-за контента, оскорбляющего госсимволы России по требованию Генпрокуратуры.
Американская компания Shutterstock представляет стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку, а также инструменты редактирования.