Фотобанк Shutterstock удалил запрещенную в России информацию

Один из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock удалил признанную запрещенной Генпрокуратурой РФ и Роспотребнадзором информацию. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Роскомнадзор исключил страницы Shutterstock из соответствующего реестра, после того как сервис исполнил требования об удалении запрещенной информации», — сказал он «Интерфаксу».

О том, осталась ли запрещенная в России информация доступной в фотобанке для пользователей в других странах, пока неизвестно.

3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц фотобанка из-за контента, оскорбляющего госсимволы России по требованию Генпрокуратуры.

Американская компания Shutterstock представляет стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку, а также инструменты редактирования.