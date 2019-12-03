Shutterstock не ответил на запросы Роскомнадзора

Роскомнадзор не получил ответов от американского фотобанка Shutterstock на запросы по контенту, содержащему оскорбления государственных символов России. Об этом заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС во вторник, 3 декабря.

«Они (Shutterstock. — Ред.) с нами не контактируют. У них есть наши уведомления, мы это знаем, восемь раз мы предупреждали их удалить [контент]. Они знают, о чем идет речь. Они будут находиться под блокировкой», — сказал Субботин.

Роскомнадзор готов обсуждать дальнейшее сотрудничество, если Shutterstock выйдет на связь, отметил Субботин.

При этом ведомство не планирует штрафовать сервис.

Ранее 3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц фотобанка Shutterstock из-за контента, оскорбляющего госсимволы России по требованию Генпрокуратуры.