Прямой эфир

Shutterstock не ответил на запросы Роскомнадзора

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор не получил ответов от американского фотобанка Shutterstock на запросы по контенту, содержащему оскорбления государственных символов России. Об этом заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС во вторник, 3 декабря.

«Они (Shutterstock. — Ред.) с нами не контактируют. У них есть наши уведомления, мы это знаем, восемь раз мы предупреждали их удалить [контент]. Они знают, о чем идет речь. Они будут находиться под блокировкой», — сказал Субботин.

Роскомнадзор готов обсуждать дальнейшее сотрудничество, если Shutterstock выйдет на связь, отметил Субботин.

При этом ведомство не планирует штрафовать сервис.

Ранее 3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц фотобанка Shutterstock из-за контента, оскорбляющего госсимволы России по требованию Генпрокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор объяснил блокировку страниц Shutterstock
Роскомнадзор уточнил претензии к СМИ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019