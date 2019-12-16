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Россотрудничество обратится к Twitter после блокировки аккаунта

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Фото: Global Look Press/Omar Marques
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничество) направит запрос к администрации социальной сети Twitter после блокировки аккаунта ведомства. Об этом заявила глава организации Элеонора Митрофанова в понедельник, 16 декабря.

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«Cегодня-завтра мы отправим запрос в Twitter, для того чтобы они объяснили причины такой ситуации. Потому что они нам тоже непонятны», — приводит агентство «РИА Новости» слова Митрофановой.

Она отметила, что пока не очень понятно, был ли это технический сбой или для блокировки были какие-то иные причины.

16 декабря Роскомнадзор направил письмо директору Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни, чтобы та объяснила причины блокировки профилей Россотрудничества, а также проекта «Хорошие новости» и председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александра Малькевича.

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