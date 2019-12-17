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Россиянка Бутина устроилась работать на RT

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина получила работу на телеканале RT, став ведущей стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Об этом сообщается на сайте телеканала во вторник, 17 декабря.

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«Ну вот я дома», — заявила Бутина в видеоролике, опубликованном на YouTube.

Как отмечают в RT, россиянка уже поучаствовала в стриме телеканала «Молодая кровь!» 11 декабря. «Девушка тогда прокомментировала приговоры по делу о беспорядках во время незаконной акции в Москве, отметив, что в США срок дают за любое касание представителя власти», — говорится в сообщении.

Бутину арестовали в США в июле 2018 года и обвинили в работе иностранным агентом и попытке проникновения в компании, которые имеют влияние на американские выборы. В середине декабря того же года она пошла на сделку со следствием. В итоге девушка отказалась от участия коллегии присяжных и обжалования решения судьи.

В апреле 2019 года американский суд приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». Дипмиссия России в США смогла добиться депортации Бутиной на родину. Позже ей сократили срок до 5 ноября, а с учетом амнистии обвиняемая освободилась на 10 дней раньше — 25 октября.

26 октября Бутина вернулась в Россию, отправившись в родной город Барнаул к семье.

После возвращения она согласилась стать экспертом в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом.

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