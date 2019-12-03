Бутина рассказала о причинах отказа от апелляции на приговор суда

Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, в интервью «Известиям» рассказала о причинах, по которым отозвала свою апелляцию на приговор суда в США.

По ее словам, в случае апелляции она вновь стала бы обвиняемой и даже могла получить 15 лет тюрьмы. Кроме того, отказ от апелляции включается обязательным пунктом в сделку со следствием.

В случае, если апелляция всё же будет подана, то суд ее просто отклонит или примет к рассмотрению, но тогда сделка со следствием станет недействительной, а обвиняемому надлежит снова вернуться в СИЗО и пройти процедуру расследования заново.

«Теперь посмотрите, как интересно в этой ситуации себя повел американский суд. Срок рассмотрения моей апелляции был назначен на 25 октября. Понимаете? Это день моей депортации. Американская прокуратура очень внимательно смотрела, что я сделаю. Допустим, я подаю апелляцию 25 октября, и вместо депортации меня снова отвозят в тюрьму Александрии», — рассказала Бутина.

Принять правильное решение ей помог профессиональный адвокат. Мария Бутина рассказала, что не хотела оставаться в США на неизвестное количество лет и не хотела бы принимать решение об апелляции 25 октября. Поэтому она подписала отказ от апелляции без даты, получив таким образом отсрочку.

«Вот такой был выбор без выбора. Учитывая, какое судилище устроили надо мной, я не думаю, что у меня были шансы. У меня есть инстинкт самосохранения, участвовать в цирке просто глупо», — заключила россиянка.

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