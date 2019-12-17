В Кремле отказались комментировать прекращение конфликта Rambler и Nginx

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 декабря отказался комментировать решение Rambler обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело в рамках конфликта вокруг веб-сервера Nginx.

«Безусловно, мы очень внимательно следим, но не считаем себя вправе это комментировать», — сказал он.

Ранее, 12 декабря, в офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. После этого Rambler заявила о нарушении своих исключительных прав на Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым. 16 декабря стало известно о том, что совет директоров Rambler Group поручил менеджменту интернет-холдинга обратиться в правоохранительные органы России с просьбой прекратить уголовное дело в рамках конфликта вокруг веб-сервера Nginx.

В 2011 году Сысоев ушел из Rambler и основал компанию Nginx. Позже ее купила американская компания F5 Networks за $670 млн. Сейчас Nginx — один из самых популярных веб-серверов в мире, который распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом.