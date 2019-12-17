В Сеуле предупредили о возможном разрыве диалога между КНДР и США

Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын может объявить о прекращении диалога США по ракетно-ядерной проблеме. Предполагается, что заявление прозвучит в традиционной новогодней речи. Об этом на брифинге в Сеуле сообщил представитель южнокорейского министерства объединения во вторник, 17 декабря.

«Не исключено, что о прекращении или приостановке диалога будет объявлено в новогодней речи Ким Чен Ына, если до конца текущего года на этом направлении не произойдет никаких прорывов», — цитирует ТАСС чиновника.

Отмечается, что в конце декабря истекает срок для выработки компромисса в переговорах между Пхеньяном и Вашингтоном.

14 декабря в КНДР заявили о необходимости защищаться от ядерной угрозы США. В связи с этим корейцы проводили несколько ракетных испытаний в Сохэ 14 декабря и 8 декабря.

10 декабря госсекретарь США Майк Помпео сообщил о готовности США и России помочь в денуклеаризации КНДР. Цель была сформирована после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

9 декабря президент США Дональд Трамп предупредил КНДР о риске «потерять все». Такой исход, по мнению американского лидера, возможен, если Ким Чен Ын не перестанет действовать враждебно.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам встречи стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако значительных успехов в переговорах не достигли.