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Эксперт назвал главные ошибки водителей при прогреве автомобиля зимой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Эксперт издания «За рулем» Кирилл Милешкин в статье, посвященной очистке лобового стекла автомобиля от льда, назвал четыре главные ошибки, которые совершают водители при прогреве машины. Материал опубликован 16 декабря на сайте издания.

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По словам Милешкина, «худшее, что можно придумать» — полить стекло снаружи горячей водой. Такой «температурный шок» приводит к образованию трещин, а стоимость замены лобового стекла, по его словам, может неприятно удивить. Также не стоит брызгать стекло «незамерзайкой», поскольку она быстро «схватится» и добавит несколько ледяных узоров на стекле.

Также Милешкин рекомендует выключать дворники перед пуском двигателя. Если ветровое стекло заледенело, значит, дворники, скорее всего, примерзли и есть вероятность «спалить как минимум предохранитель». Кроме того, он советует не включать дворники сразу после того, как на стекле появится небольшой оттаявший участок. Резинки дворников таким образом изнашиваются гораздо быстрее, но против льда на остальной площади стекла они бессильны.

«Не ленитесь работать по-старинке, руками, и включать полезные опции, если они в вашей машине предусмотрены», — подытожил он.

Ранее другой эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, что наиболее оптимальным вариантом для зимы является прогрев автомобиля в течении двух-трех минут с последующим движением на низких оборотах на протяжении пары минут.

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