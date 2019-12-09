Прямой эфир

Сотрудник ДПС залил виски в машину вместо стеклоочистителя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД в Новосибирске проверит видео, на кадрах которого сотрудник ДПС заливает виски вместо стеклоочистителя в служебную машину. Об этом 9 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей регионального ведомства.

7 декабря в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, снятое в Новосибирске. На кадрах видно, как мужчина, одетый в форму сотрудника ДПС, достает из служебного автомобиля бутылку с алкоголем и полностью выливает ее в бачок для стеклоомывающей жидкости под хохот и уверения, что незамерзайки нет, но он «может себе это позволить», отмечает телеканал «360». При этом оператор и сотрудник полиции смеются, шутят и нецензурно выражаются. После инспектор садится за руль, жмет на рычажок и радуется запаху из форсунок.

Пользователи Сети начали шутить над сотрудником ДПС, а кто-то указал на то, что хранить алкоголь в служебном автомобиле нельзя, пишет сайт kp.ru. После публикации ролика областной главк МВД организовал служебную проверку. По ее результатам виновных могут привлечь к дисциплинарной ответственности, пишет «Газета.ру».

7 декабря сообщалось, что в Приморье двоих сотрудников ДПС задержали по подозрению во взятке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Работники бара в США вылили виски Макгрегора в унитаз после его нападения на мужчину
В Псковской области проведут проверку из-за обругавшего сотрудника ДПС главы района

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019