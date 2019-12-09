Сотрудник ДПС залил виски в машину вместо стеклоочистителя

МВД в Новосибирске проверит видео, на кадрах которого сотрудник ДПС заливает виски вместо стеклоочистителя в служебную машину. Об этом 9 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей регионального ведомства.

7 декабря в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, снятое в Новосибирске. На кадрах видно, как мужчина, одетый в форму сотрудника ДПС, достает из служебного автомобиля бутылку с алкоголем и полностью выливает ее в бачок для стеклоомывающей жидкости под хохот и уверения, что незамерзайки нет, но он «может себе это позволить», отмечает телеканал «360». При этом оператор и сотрудник полиции смеются, шутят и нецензурно выражаются. После инспектор садится за руль, жмет на рычажок и радуется запаху из форсунок.

Пользователи Сети начали шутить над сотрудником ДПС, а кто-то указал на то, что хранить алкоголь в служебном автомобиле нельзя, пишет сайт kp.ru. После публикации ролика областной главк МВД организовал служебную проверку. По ее результатам виновных могут привлечь к дисциплинарной ответственности, пишет «Газета.ру».

7 декабря сообщалось, что в Приморье двоих сотрудников ДПС задержали по подозрению во взятке.