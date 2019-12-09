Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как долго следует прогревать автомобиль зимой, чтобы не нарушить ПДД и не навредить экологии и двигателю. Его слова в понедельник, 9 декабря, цитирует телеканал РЕН ТВ.

Зиновьев напомнил, что правила запрещают стоянку в жилой зоне с работающим двигателем. Кроме того, это негативно сказывается на окружающей среде и может спровоцировать поломку.

«Наилучший результат <…> дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут)», — заявил эксперт, слова которого приводятся на сайте журнала «За рулем».

Тем не менее, по словам специалиста, объяснить длительную парковку с включенным двигателем можно примерзшими дворниками и затвердевшей незамерзайкой, ведь ПДД запрещает движение с неисправными стеклоочистителями и стеклоомывателями.

При этом наиболее «цивилизованным» способом прогрева машины зимой Зиновьев считает применение предпускового подогревателя.

Ранее в декабре автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал «Известиям», какая скорость движения является наиболее безопасной. По его словам, зачастую причиной аварий является дерганое движение, поэтому следует ездить с единым скоростным лимитом. Если весь поток на дороге будет двигаться в постоянном темпе, то опасных ситуаций можно будет избежать, полагает Моржаретто.