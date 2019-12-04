Прямой эфир

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО на 30%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Об этом в среду, 4 декабря, сообщили «Известиям» в Российском союзе страховщиков (РСА).

Золотой полис: стоимость ОСАГО может вырасти на 30%
Больше всех от реформы ОСАГО пострадают Москва и Санкт-Петербург

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект о «либерализации» ОСАГО. Он представляет собой измененный аналогичный проект Минфина, отклоненный в октябре, и предусматривает введение повышающих коэффициентов за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД) — превышение скорости более чем на 60 км/ч, езда за рулем в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной, проезд на красный свет — и сохранить коэффициенты за регион регистрации водителя.

Как заявили в пресс-службе РСА, сейчас обсуждается вопрос отмены коэффициента мощности двигателя, как и в отклоненном проекте Минфина.

«Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз», — рассказали в пресс-службе.

Предполагается, что повышение тарифа больнее всего ударит по регионам-миллионикам, где сейчас уже установлен высокий территориальный тариф. Это приведет к тому, что в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка ОСАГО увеличится в два раза, в Подмосковье и Санкт-Петербурге она умножится на 1,7 и 1,8 соответственно. Объясняется это якобы повышенной аварийностью по сравнению с другими регионами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Золотой полис: стоимость ОСАГО может вырасти на 30%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полис ОСАГО за 10 месяцев 2019 года подешевел на 5,3%
Страховщики назвали самые «аварийные» имена

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019