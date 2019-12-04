Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО на 30%

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Об этом в среду, 4 декабря, сообщили «Известиям» в Российском союзе страховщиков (РСА).

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект о «либерализации» ОСАГО. Он представляет собой измененный аналогичный проект Минфина, отклоненный в октябре, и предусматривает введение повышающих коэффициентов за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД) — превышение скорости более чем на 60 км/ч, езда за рулем в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной, проезд на красный свет — и сохранить коэффициенты за регион регистрации водителя.

Как заявили в пресс-службе РСА, сейчас обсуждается вопрос отмены коэффициента мощности двигателя, как и в отклоненном проекте Минфина.

«Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз», — рассказали в пресс-службе.

Предполагается, что повышение тарифа больнее всего ударит по регионам-миллионикам, где сейчас уже установлен высокий территориальный тариф. Это приведет к тому, что в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка ОСАГО увеличится в два раза, в Подмосковье и Санкт-Петербурге она умножится на 1,7 и 1,8 соответственно. Объясняется это якобы повышенной аварийностью по сравнению с другими регионами.

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Золотой полис: стоимость ОСАГО может вырасти на 30%