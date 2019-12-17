Четкие критерии аварийности жилых домов появятся в России

В России появятся четкие критерии аварийности жилых домов. Уже создан свод правил для зданий до пяти этажей.

Среди основных признаков, свидетельствующих о том, что дом непригоден для жизни, — дефекты несущих конструкций. Это сквозные трещины, просадки, смещение с опор.

Нормы должны упростить расселение жильцов.