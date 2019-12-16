Аварийные дома предложили расселять за счет ипотеки

Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых. Предполагается, что после уплаты ежемесячного взноса на семью должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов. Как выяснили «Известия», поправку рассмотрят уже в ближайшее время.