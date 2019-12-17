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Молодожены из Уэльса решили развестись прямо на свадьбе

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Фото: dailymail.co.uk
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Молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались прямо на свадьбе из-за нетрезвого брата жениха. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Торжество состоялось 27 июля в городе Лланибиддер в Западном Уэльсе. Во время празднования брат жениха Томос, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на невесту и избил ее, после чего спустил с лестницы.

Кроме того, пострадали также мать и сестры девушки. Эрин после драки обратилась в полицию с заявлением и решила подать на развод, так как ее муж принял сторону своего брата в конфликте. Из-за того что брак продлился меньше суток, супругов не могут развести, но девушка пытается аннулировать союз.

Отец невесты Колин Джордж рассказал, что это был не первый раз, когда Томос повел себя неадекватно. По его словам, он испортил много семейных праздников.

Томоса приговорили к году общественных работ за пять нападений, а также нанесение материального ущерба на свадьбе. История получила огласку из-за того, что 1 декабря Стефан Уилсон возле бара избил 43-летнего мужчину. Его обвинили в покушении на убийство и взяли под стражу.

11 августа стало известно, что американская певица и актриса Майли Сайрус развелась со своим супругом актером Лиамом Хемсвортом спустя семь месяцев после свадьбы. Через несколько дней Сайрус застали за поцелуем с девушкой.

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