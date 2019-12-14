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Британский актер Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака

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Фото: TASS/Zuma
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Британский актер Колин Ферт расстался со своей женой Ливией. Об этом сообщил таблоид Hello в пятницу, 13 декабря, со ссылкой на представителя артиста.

«Колин и Ливия Ферт расстались. Они поддерживают тесную дружбу и остаются едиными в своей любви к своим детям. Они любезно просят о конфиденциальности. Больше никаких комментариев не будет», — цитирует издание своего собеседника.

Отмечается, что супруги прожили в браке 22 года. У них двое сыновей.

По информации издания, у Ливии в 2015-2016 годах завязались романтические отношения с другом детства Марко Браначча. Причем в 2018 году Колин и его жена подавали жалобу на Марко, который якобы начал преследовать Ливию.

В мае сообщалось, что Джонни Депп подал иск в суд против бывшей жены Эмбер Херд, обвинив ее в побоях и клевете, и потребовал компенсацию в $50 млн.

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