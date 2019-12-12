Актер из сериала «Чужестранец» умер в 14 лет

Шотландский актер Джек Бернс умер в возрасте 14 лет. Об этом 11 декабря сообщила газета Metro.

Отмечается, что Бернса нашли мертвым его доме в Гриноке. Причина смерти неизвестна, однако полиция не рассматривает криминальную версию. Прощание и похороны состоятся 12 декабря.

«Все члены семьи и друзья Джека абсолютно опустошены этой новостью, и пока мы не можем найти ни нужных слов слов, ни ответов на возникающие вопросы», — цитирует издание заявление семьи артиста.

Бернс получил известность, снявшись в сериалах «Чужестранка» и «На виду». Также он занимался в элитной академии танца, а в девять лет поступил в престижную балетную школу в Глазго.