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Американский рэпер Juice Wrld умер в возрасте 21 года

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Фото: twitter.com
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Американский хип-хоп исполнитель Джарад Энтони Хиггинс, выступавший под псевдонимом Juice WRLD, скончался на 22-м году жизни из-за вероятного сердечного приступа. Об этом сообщает TMZ.

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Артисту стало плохо в воскресенье, 8 декабря, в чикагском аэропорту Мидуэй после рейса из Калифорнии. Его доставили в больницу на скорой.

Отмечается, что рэпер находился в сознании, однако вскоре врачи объявили о том, что он скончался. Точная причина смерти пока не сообщается.

Juice Wrld стал известен в 2018 году, когда вышла песня Lucid Dreams, занявшая первые строчки в хит-парадах. В чарте Billboard Hot 100 она заняла второе место. Другая его песня All Girls Are the Same стала хитом после того, как хип-хоп исполнитель Lil Yachty выпустил ее ремикс.

В ноябре сообщалось, что рэпер Джамарр Антонио Стампс, выступавший под псевдонимом Bad Azz, скончался в тюрьме в возрасте 43 лет.

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