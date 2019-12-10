Вдохновитель Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс умер в возрасте 34 лет

В США скончался бывший американский бейсболист Пит Фрейтс, страдавший от бокового амиотрофического склероза и вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge, сообщается на сайте Бостонского колледжа.

«Пит скончался в окружении своей любящей семьи в возрасте 34 лет после героической борьбы с боковым амиотрофическим склерозом», — говорится в заявлении семьи Фрейтса.

Родные спортсмена подчеркнули, что Фрейтс никогда не жаловался на недуг, вместо этого «он был полон решимости изменить траекторию» своей неизлечимой болезни и «дать надежду другим пациентам и их семьям».

Летом 2014 года Пит Фрейтс стал вдохновителем флешмоба Ice Bucket Challenge, по правилам которого участники должны были облиться ведром ледяной воды, перечислить деньги в фонд ALS Association и передать эстафету еще троим участникам. Целью кампании являлось повышение осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе и финансирование изучения этого неизлечимого заболевания.

Сообщается, что во флешмобе приняли участие американские актеры Уилл Смит, Вин Дизель, Эштон Катчер, Бен Аффлек, Том Круз, Джон Траволта, певицы Леди Гага, Селена Гомес, Кэти Перри, Бритни Спирс, Рианна, Шакира, рэпер Эминем, основатель Microsoft Билл Гейтс и многие другие.

От данной болезни также страдал известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг, который скончался в 2018 году.