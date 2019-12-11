Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой Джигарханяна

Российский певец Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой актера Армена Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам исполнителя, в этом виноваты оба партнера.

Как рассказал Шаляпин в интервью сайту «kp.ru», между ним и Цымбалюк-Романовской скопилось много обид и недопонимания. Артист не смог оправдать надежд бывшей возлюбленной.

«И хочу семью, и боюсь семьи. Слишком уж печальный семейный опыт стоит за моими плечами», — заявил он. Как добавил Шаляпин, он не хочет больше «портить жизнь» Виталине и дарить бесплодные ожидания, отнимая у нее время.

Цымбалюк-Романовской певец пожелал встретить настоящую любовь и стать счастливой.

Больше года назад бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна была замечена в обществе певца Прохора Шаляпина — очевидцы сфотографировали их выходящими из ЗАГСа. Тогда Виталина заявила, что певец поддерживает ее в период скандального развода. В феврале 2019-го СМИ писали о беременности пианистки, отмечает «Газета.ру».