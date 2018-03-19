Суд арестовал квартиру и 1 млн рублей бывшей жены Джигарханяна

Суд в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни наложил обеспечительный арест на квартиру в Москве и денежные счета в размере 1 млн рублей, принадлежащие бывшей супруге режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Ларису Широкову.

По ее словам, суд арестовал квартиру Цымбалюк-Романовской на Молодогвардейской улице и 1 млн рублей, который находится в банковской ячейке «Ланта-Банка».

В начале декабря Следственный комитет предъявил экс-супруге обвинение в нарушении тайны личной жизни. Ее подозревают в установке аппаратуры для слежки в кабинете своего бывшего мужа и распространении записей с камер наблюдения на телевидении.