Суд признал законным развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Кунцевский суд Москвы в среду признал законным развод актера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, которая ранее обжаловала расторжение брака.

«Кунцевский суд оставил нашу апелляционную жалобу без изменений. Развод вступил в законную силу», — заявила адвокат Цымбалюк Лариса Широкова в комментарии ТАСС по итогам заседания.

По словам Широковой, Цымбалюк-Романовская лично присутствовала на рассмотрении своей жалобы, которое проходило в закрытом режиме. Она добавила, что ее подзащитная обжалует судебное решение в кассационном порядке.

В конце ноября 2017 года суд расторг брак между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской. Ранее столичные следователи заподозрили экс-супругу во вмешательстве в личную жизнь народного артиста после обнаружения в его кабинете в театре подслушивающей аппаратуры. Бывшей жене актера предъявлено обвинение в нарушении тайны личной жизни.