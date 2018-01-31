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Суд признал законным развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Кунцевский суд Москвы в среду признал законным развод актера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, которая ранее обжаловала расторжение брака.

«Кунцевский суд оставил нашу апелляционную жалобу без изменений. Развод вступил в законную силу», — заявила адвокат Цымбалюк Лариса Широкова в комментарии ТАСС по итогам заседания.

По словам Широковой, Цымбалюк-Романовская лично присутствовала на рассмотрении своей жалобы, которое проходило в закрытом режиме. Она добавила, что ее подзащитная обжалует судебное решение в кассационном порядке.

В конце ноября 2017 года суд расторг брак между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской. Ранее столичные следователи заподозрили экс-супругу во вмешательстве в личную жизнь народного артиста после обнаружения в его кабинете в театре подслушивающей аппаратуры. Бывшей жене актера предъявлено обвинение в нарушении тайны личной жизни. 

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