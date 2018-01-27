СМИ сообщили о продлении лечения Армена Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян, которому диагностировали пневмонию, находится в стабильном состоянии. Однако медики продлили ему лечение еще на одну неделю, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что в течение недели Армену Джигарханяну будут ставить капельницы. О госпитализации 82-летнего актера сообщили 17 января, после того как ему стало плохо в театре. Тогда СМИ писали о том, что он попал в больницу с подозрением на гипертонический криз.

Портал iz.ru писал о том, что 21 января Джигарханяна перевели в отделение кардиологии больницы имени Пирогова, где специалисты проверяли работу сердца актера.