Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после развода с мужем

Американская певица и актриса Майли Сайрус на отдыхе в Италии была замечена в компании блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер. Об этом 11 августа сообщает британское издание Daily Mail.

Как стало известно ранее, Сайрус решила развестись со своим мужем актером Лиамом Хемсвортом. По словам инсайдера, развод состоялся из-за привязанности Майли к женщинам, а также для развития ее карьеры.

Британский таблоид, в свою очередь, опубликовал снимки, как певица целуется с девушкой во время отдыха у бассейна.

Как отмечает Пятый канал, блогер Кейтлин Картер также недавно рассталась со своим бойфрендом Броди Дженнером.

Майли и Лиам тайно поженились в декабре 2018 года. Познакомились они еще в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня», а в 2012 году объявили о помолвке. Однако позже пара рассталась.