Брэд Питт признался в желании сыграть в «Последнем танго в Париже»

Голливудский актер Брэд Питт заявил, что хотел бы сняться в известном фильме «Последнее танго в Париже» режиссера Бернардо Бертолуччи, сообщает Independent.

«Я сразу вспомнил про «Последнее танго в Париже» — интересно, как это меня характеризует?» — сказал артист в интервью каналу Heatworld, отвечая на вопрос, в какой картине из прошлого он хотел бы сыграть.

В свою очередь, актриса Марго Робби, вместе с которой Питт давал интервью по случаю премьеры «Однажды... в Голливуде», призналась, что не видела фильма итальянского режиссера и даже не слышала о нем.

«Тебе обязательно надо посмотреть. Там играет [Марлон] Брандо. Но это тяжелый фильм», — отреагировал актер

«Последнее танго в Париже» вышло на экраны в 1972 году, помимо Брандо главную роль в фильме исполнила Мария Шнайдер. Фильм сочетает в себе элементы эротической и философской мелодрамы.

Ранее в августе американский кинорежиссер Квентин Тарантино во время своего визита в Москву заявил, что ему нравятся фильмы его российского коллеги Тимура Бекмамбетова, в частности картина «Ночной дозор».