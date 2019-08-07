В Великобритании нашли работающего строителем двойника Брэда Питта

В Великобритании нашли двойника американского актера Брэда Питта. Это 33-летний строитель Натан Мидс, которого с юности сравнивают с американским актером.

Как сообщает Mirror, прохожие начали обращать внимание на Мидса еще 10 лет назад. Его принимали за голливудскую звезду, поэтому часто останавливали и просили сфотографироваться и дать автограф.

«Никуда не могу пойти. Например, когда я захожу в магазин, то вижу, как продавцы за прилавком подталкивают друг друга, думая, что я Брэд Питт», — сетует Мидс.

Молодой человек не считает, что он сильно похож на знаменитого актера. Однако издание отмечает, что именно благодаря сходству с Брэдом Питтом Мидс встретил свою возлюбленную. Девушка познакомилась с ним в Facebook.

«Ах, как жаль, что я не похожа на Анджелину Джоли! (бывшую жену Питта. — Ред.)», — написала она.

В октябре прошлого года сообщалось, что видео, на котором запечатлен мужчина, поразительно похожий на президента США Дональда Трампа, набрало множество просмотров в Сети.