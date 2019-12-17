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В списке богатейших людей мира лидер сменился на несколько минут

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Глава Amazon Джефф Безос вечером в воскресенье на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.

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Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно вышел на первое место примерно в 19:00 мск 16 декабря. В тот момент его состояние достигло $109,6 млрд против $109,5 млрд у Безоса. Однако уже через несколько минут француз вновь уступил лидерство.

В аналогичном рейтинге Bloomberg Безос и Арно идут на втором и третьем местах: их состояние оценивается в $110 млрд и $103 млрд соответственно. Лидирует основатель Microsoft Билл Гейтс со $111 млрд. В рейтинге Forbes американский бизнесмен идет на третьем месте ($107,9 млрд).

Журнал Forbes ранее составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году. В числе первых издание назвало основательницу интернет-магазина Wildberries россиянку Татьяну Бакальчук.

Авторы опубликованного 15 декабря рейтинга указывают, что Бакальчук стала второй после предпринимательницы Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние оценивается в $1 млрд.

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