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Немецкий министр оценила фотографию Тунберг в «переполненном» поезде

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Министр по делам семьи и молодежи Германии Франциска Гиффай прокомментировала скандал вокруг фотографии Греты Тунберг из «переполненного» поезда. Экоактивистка, по словам чиновницы, потеряла в доверии после этой истории. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.

«Это, конечно, нехорошая ситуация. Я считаю, что за каждой картинкой кроется какая-то история. Я поняла это так, что сначала у нее не было места, но потом она получила его. Но она не рассказала вторую часть истории, возможно, она знает почему. Да, в некотором смысле это инсценировка», — заявила Гиффай.

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Она считает, что разразившаяся дискуссия лишила Тунберг нескольких пунктов доверия. В то же время министр не перестала считать девушку «личностью, достойной уважения». По ее словам, подобные идеи и убеждения достойны внимания.

15 декабря Тунберг опубликовала фото в своем Twitter, где она сидит в коридоре поезда, окруженная кипой чемоданов. В подписи она отметила, что едет домой в переполненном немецком поезде.

Через несколько часов перевозчик — компания Deutsche Bahn — ответила на эту публикацию. Девушку поблагодарили за борьбу с изменением климата и выбор «экологического поезда». Однако при этом посоветовали экоактивистке поблагодарить персонал, обслуживающий пассажиров первого класса. По данным перевозчика, Грета Тунберг путешествовала первым классом на маршруте Кассель–Гамбург, а члены ее команды заняли места в первом классе во Франкфурте. После этого пользователи соцсети стали критиковать Тунберг.

13 декабря Тунберг заявила о необходимости отпуска после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.

5 декабря Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле.

3 декабря стало известно, что Грета Тунберг приплыла из США в Португалию на катамаране, поскольку из-за вреда экологии отказалась от авиаперелетов.

Школьница из Швеции прославилась на весь мир после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября. Тогда она заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах.

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