Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров на конференции в Мадриде

Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг на климатической конференции COP25 в Мадриде обвинила мировых лидеров в том, что они вводят общественность в заблуждение. По ее словам, они проводят переговоры, которые не приводят к реальным действиям для борьбы с климатическим потеплением.

«Самая большая опасность заключается в том, что политики и генеральные директора создают впечатление, что что-то делается, но на самом деле практически ничего не делается, помимо «умного» бухучета и пиара», — приводит агентство AP слова активистки в среду, 11 декабря.

По ее словам, COP должна заниматься «поиском целостных решений», а вместо этого она превратилась «в некую возможность для проведения переговоров разных стран и повышения ими своих амбиций».

Тунберг процитировала научные исследования, согласно которым неконтролируемое потепление более чем на 1,5 градуса по Цельсию будет катастрофическим для планеты. Она отметила, что обещаний по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу недостаточно, углерод должен оставаться под землей, а выбросы парниковых газов — прекратиться.

«Мы бастовали больше года, и ничего не произошло», — приводит слова активистки телеканал CNN 6 декабря. Экоактивистка добавила, что игнорирование климатических проблем больше не может продолжаться.

На следующий день, 7 декабря, в Мадриде прошел «Марш за климат», в котором участвовали около 500 тыс. человек. Протестующие собрались возле главного железнодорожного вокзала Аточа и прошли до зоны Нуэвос министериос. В преддверии конференции Тунберг рассказала журналистам, что ее пригласили участвовать в этом марше. Подросток заявила, что популярность активистов растет, но это ни к чему не приводит.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней участвуют представители около 200 стран, на мероприятие аккредитовались почти 30 тыс. человек. Среди участников встречи — главы государств и правительств, министры, бизнесмены, эксперты, представители общественных организаций и экоактивисты.