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Грета Тунберг возьмет перерыв в своей деятельности

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Фото: TASS/ZUMA
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16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила о том, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает Reuters.

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«Я буду дома на Рождество и потом возьму отпуск, так как мне необходимо отдохнуть», — сказала девушка журналистам в Турине, где она выступала с речью на школьной забастовке «Пятницы ради будущего».

Тунберг прославилась на весь мир после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября. Тогда активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.

3 декабря стало известно, что Грета Тунберг приплыла из США в Португалию на катамаране, поскольку из-за вреда экологии отказалась от авиаперелетов. После 21-дневного путешествия Грета сошла на берег в Лиссабоне, откуда направилась в Мадрид.

Конференция ООН об изменении климата — соглашение, подписанное более чем 180 странами мира. Очередной, 25-й саммит проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря.

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