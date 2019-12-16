Названы самые популярные места у туристов в 2019 году

Римский Колизей стал самой популярной достопримечательностью мира в 2019 году. Об этом говорят данные сервиса по бронированию билетов Trip Advisor, на который ссылается «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.

Отмечается, что итальянская достопримечательность возглавляет рейтинг уже второй год подряд. Второе место занял парижский Лувр, третье — музеи Ватикана. На четвертую строчку рейтинга попала американская статуя Свободы в Нью-Йорке, на пятую — Эйфелева башня (Париж, Франция).

Помимо этого в рейтинг попали храм Святого Семейства (Саграда-Фамилия) в Барселоне, Французский квартал в Новом Орлеане (США), дом Анны Франк в Амстердаме (Нидерланды), смотровая площадка Skydeck Chicago в небоскребе Willis Tower (США), самом высоком здании в Западном полушарии, а также площадь Сан-Марко в Венеции, Италия.

Ранее, 11 декабря, в Ассоциации туроператоров России рассказали, что Россия вошла в пятерку самых запрашиваемых и продаваемых туристических направлений у туроператоров в 2019 году.