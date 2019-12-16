Прямой эфир

Названы самые популярные места у туристов в 2019 году

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Римский Колизей стал самой популярной достопримечательностью мира в 2019 году. Об этом говорят данные сервиса по бронированию билетов Trip Advisor, на который ссылается «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.

Спящий тур: россияне стали планировать отдых по-европейски
Почти половина жителей страны выбирает путевки и отели более чем за месяц до путешествия

Отмечается, что итальянская достопримечательность возглавляет рейтинг уже второй год подряд. Второе место занял парижский Лувр, третье — музеи Ватикана. На четвертую строчку рейтинга попала американская статуя Свободы в Нью-Йорке, на пятую — Эйфелева башня (Париж, Франция).

Помимо этого в рейтинг попали храм Святого Семейства (Саграда-Фамилия) в Барселоне, Французский квартал в Новом Орлеане (США), дом Анны Франк в Амстердаме (Нидерланды), смотровая площадка Skydeck Chicago в небоскребе Willis Tower (США), самом высоком здании в Западном полушарии, а также площадь Сан-Марко в Венеции, Италия.

Ранее, 11 декабря, в Ассоциации туроператоров России рассказали, что Россия вошла в пятерку самых запрашиваемых и продаваемых туристических направлений у туроператоров в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россию посетили более 54 млн туристов в 2019 году
Названы самые привлекательные регионы для путешествий по России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019