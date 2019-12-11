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Россия вошла в пятерку популярных турнаправлений 2019 года

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Россия вошла в пятерку самых запрашиваемых и продаваемых направлений у туроператоров. Об этом 11 декабря заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Наши аналитики говорят, что эта оценка вполне корректна. Практически все крупные туроператоры предлагают внутренний турпродукт. В основном это массовые направления — Краснодарский край и Крым», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ломидзе напомнила, что до 2014-2016 годов на внутреннем рынке страны доля туроператоров была крайне мала, однако за последние несколько лет она увеличилась до 20%. Благодаря их усилиям к концу года в Краснодарском крае отдохнет около 3-3,5 млн туристов, а 1,2-1,5 млн человек — в Крыму. По мнению Ломидзе, внутренний турпродукт обрел более совершенно другое позиционирование, а данная тенденция не изменится.

Ранее в декабре портал Travel and Leisurre составил список из 50 мест мира, которые стоит посетить в 2020 году.

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