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В Якутии закупят 13 тыс. доз вакцины против кори

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В Якутии число заболевших корью достигло 21. В республике выделены средства на закупку 13 тыс. доз вакцины против кори и 900 доз коревого иммуноглобулина.

По данным Роспотребнадзора, корью заболели 19 взрослых и двое детей. Большинство пациентов ранее не болели корью и не были привиты от заболевания, либо прививка была поставлена с нарушением схемы иммунизации. 16 декабря лечение продолжают 16 человек, еще пятеро выписаны из медицинских учреждений после выздоровления.

20 случаев заболевания приходятся на Якутск, еще один случай выявлен в Абыйском районе, сообщает ИА YakutiaMedia.

Специалисты продолжают осмотр всех контактных лиц. По эпидемическим показателям привито 645 человек, в том числе 99 детей. Медицинские учреждения подготовлены к массовому поступлению больных.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области за месяц выявили семь случаев кори. Все заболевшие контактировали с женщиной, которая приехала из ЯНАО и провела в регионе несколько дней.

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