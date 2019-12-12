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Число заболевших корью в Якутии выросло до 13

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В Якутии увеличилось число заболевших корью. Заболеваемость пока не превысила эпидемический порог.

По данным медиков, корь диагностировали у 13 взрослых. У всех заболевших отсутствовали прививки, уточняет ИА YakutiaMedia со ссылкой на телеканал «Якутия 24». Пока необходимости объявлять карантин в республике нет. Тем не менее врачи проводят массовую вакцинацию населения, чтобы предотвратить распространение кори.

Кроме того, проводится осмотр жителей республики, которые контактировали с заболевшими.

10 декабря медики сообщали лишь о шести случаях заболевания на территории Якутска.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области корью заболели семь человек. По предварительным данным, все они контактировали с женщиной, которая приехала из ЯНАО и пробыла в регионе несколько дней.

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