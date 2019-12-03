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Карантин по кори установлен в нескольких домах в центре Тюмени

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В нескольких домах в Тюмени ввели карантин по кори. Горожане утверждают, что такой диагноз поставили ребенку. Якобы он был в гостях у бабушки, а позже выяснилось, что у него корь.

Речь идет о пересечении улиц Свердлова и Комсомольской. По словам жителей домов, врачи совершают поквартирный обход и проводят вакцинацию.

В региональном департаменте здравоохранения megatyumen.ru подтвердили, что в городе действительно поставлен диагноз «корь» несовершеннолетнему. Ребенок уже прошел курс лечения.

Специалисты устанавливают круг лиц, с которыми у мальчика были контакты. Проводятся осмотры, предполагается вакцинация, сказали агентству в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве родители 9% детей отказались от вакцинации.

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