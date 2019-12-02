Помощь 30 детям-инвалидам окажут в Тюменской области благодаря гранту

В Тюменской области комплексный центр соцобслуживания населения Тюменского района получил финансовую поддержку. На средства гранта планируют оказать помощь 30 детям-инвалидам, закупить различное оборудование и внедрить программу по толерантному отношению к проблемам таких ребят.

«Помощь окажут детям с тяжелыми множественными нарушениями развития, а конкретно тем ребятам, которые по тем или иным причинам не могут лично посещать реабилитационные центры», — рассказали порталу «Наш город» в пресс-службе главы Тюменского района.

Ранее тамбовское отделение Российского детского фонда направило 750 тыс. рублей на создание пункта бесплатного проката технических средств реабилитации для детей-инвалидов и детей, получивших травму в результате несчастного случая.