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Закон о детях-инвалидах изменили на Урале по требованию прокуроров

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В Свердловской области внесли изменения в законодательство о детях-инвалидах. Это произошло после вмешательства прокуратуры. Теперь семьи, где такие дети обучаются на дому, будут получать компенсацию за питание.

Как пишет ТагилСити.ру со ссылкой на надзорное ведомство, ранее бесплатным двухразовым питанием в школах обеспечивались лишь те дети, которые фактически их посещали. Вопрос о тех, кто находился на домашнем обучении, решен не был.

Это стало поводом для обращения прокурора Свердловской области к руководству региона. По результатам его рассмотрения в статью закона «Об образовании в Свердловской области» внесли дополнение о предоставлении родителям или законным представителям детей-инвалидов, осваивающих основные образовательные программы на дому, денежной компенсации для обеспечения двухразовым питанием.

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