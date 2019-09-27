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Программу «Чистая вода» утвердили для Свердловской области

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Правительство Свердловской области утвердило программу «Чистая вода». В регионе проведут модернизацию и реконструкцию систем водоснабжения.

Результатом программы станет улучшение качества питьевой воды более чем для 500 тыс. жителей региона в течение трех лет. По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, планируется строительство станции водоподготовки «Южная», а также инженерных коммуникаций в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

По предварительным данным, стоимость реализации программы составит 2,5 млрд рублей. Помимо бюджетных средств, власти намерены привлечь частные инвестиции.

Ранее сообщалось, что пресную воду Камчатки назвали одним из перспективных экспортных товаров региона.

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