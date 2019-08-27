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Программу повышения качества водоснабжения утвердили в Карелии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Республике Карелия утвердили региональную программу «Повышение качества водоснабжения на 2019–2024 годы». Об этом глава региона Артур Парфенчиков рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, с 2019 по 2024 годы на реализацию программы будут привлечены 1,314 млрд рублей, из которых 14 млн рублей составит доля регионального финансирования. К концу пятилетки количество обеспеченных качественной питьевой водой планируется увеличить с 75% до 84,8%, пишет ИА «Карелinform».

В рамках программы в Сортавале возведут водопроводную очистную станцию производительностью 8,5 тыс. кубометров в сутки. Стоимость работ оценили в 153,5 млн рублей. В Суоярви планируют построить водозабор, водопроводные сети и очистные сооружения. Объекты по очистке воды также появятся в Кеми, Пудоже и Сегеже. Реконструкция очистных ожидается в Беломорске.

Региональный проект «Повышение качества водоснабжения на 2019–2024 годы» утвержден с целью реализации проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология».

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