Родители почти 10% детей в Москве отказались от вакцинации

В Москве родители 9% детей отказались от вакцинации. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин на заседании круглого стола Общественной палаты.

«Согласно данным электронной базы (на 1 сентября 2019 года. — Ред.), 65% детей привиты своевременно, в сроки, определенные национальным календарем, — это 1 млн 250 тыс. детей», — цитирует его слова «РИА Новости».

Старшинин отметил, что еще 473 тыс. детей (24,6%) были привиты несвоевременно. Кроме того, родители более 170 тыс. детей вовсе отказались от прививок (9%). Замруководителя департамента отметил, что более 88 тыс. человек отказались от прививок от кори, от краснухи — 100 тыс. человек, а от коклюша — порядка 94 тыс.

В субботу, 24 августа, Роспотребнадзор опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников. Отмечалось, что особенно в защите нуждаются первоклассники, которые оказываются в непривычной для них среде.