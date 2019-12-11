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Почти 800 медработников сократят в Якутии

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В Государственном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) обсудили вопросы оптимизации здравоохранения республики. Под сокращение попадут 784 работника среднего и младшего медицинского персонала, заявил председатель правительства республики Владимир Солодов.

«В республике сокращения врачей не произойдет, под сокращение подпадают только работники среднего и младшего звена. Нам нужно меняться, выходить на квалифицированную и качественную медицинскую помощь, поэтому мы сосредоточены на местных больницах, нужно развиваться с учетом новых реалий, сама система будет меняться, чтобы вписаться в федеральную программу модернизации здравоохранения», — цитирует Солодова ИА YakutiaMedia.

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Как сообщили агентству в пресс-службе Ил Тумэн, процесс оптимизации коснется более 200 медучреждений. 99 участковых больниц и три врачебные амбулатории будут преобразованы во врачебные амбулатории с отделениями ЦРБ, шесть участковых больниц и семь врачебных амбулаторий — в офисы врачей общей практики, одна участковая больница и 15 амбулаторий — в фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Еще 38 ФАПов, одна больница и две амбулатории станут фельдшерскими пунктами, 45 больниц — врачебными амбулаториями с койками оперативного развертывания.

В рамках оптимизации будут созданы четыре ФАПа в селах Сосновка (Вилюйский район), Иннялы и Хамра (Ленский район), Нефтебаза (Олекминский район). В поселке Хани (Нерюнгринский район) появится врачебная амбулатория. Ликвидации подлежат четыре ФАПа в селах Якокут (Алданский район), Чаранг (Хангаласский район), Кетердех и Куду (Верхневилюйский район).

В Якутии продолжается разработка мер соцподдержки медработников, в том числе их обеспечение служебным жильем.

Ранее в этот же день сообщалось, что федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области начали разработку сервиса, который позволит россиянам обращаться в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС. Для получения медпомощи будет достаточно предъявить паспорт.

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